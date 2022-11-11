Кремль заявил о нежелании Киева возобновить переговоры

Песков заявил, что Киев не желает возобновлять переговоры, поэтому СВО продолжается

Киев не желает возобновлять переговоры с Москвой, поэтому спецоперация будет продолжаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он пояснил, что не было зафиксировано подвижек в изменении позиций Украины по вопросу переговорного процесса.

Достичь целей спецоперации можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что условия, который президент Украины Владимир Зеленский выдвигает по переговорам с Россией, являются абсурдными.

