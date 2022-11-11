В Совфеде ответили на условия Зеленского по переговорам

Сенатор Карасин заявил, что условия Зеленского для переговоров обрекают их организацию

Условия, который президент Украины Владимир Зеленский выдвигает по переговорам с Россией, являются абсурдными, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в Telegram.

Ранее в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

«Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию. Детское стремление к показной жесткости просто безнадежно!» — ответил парламентарий на заявление украинского лидера.

Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером. В стране также закрепили запрет на переговоры на законодательном уровне.

10 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об отсутствии какого-либо давления со стороны Вашингтона на Киев с целью принуждения к мирным переговорам с Москвой.