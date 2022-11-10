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23:41, 10 ноября 2022Мир

Белый дом заявил об отсутствии давления на Киев для переговоров с Россией

Белый дом сообщил, что не оказывает давление на Украину для принуждения к переговорам с РФ

Фото: Pixabay

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об отсутствии какого-либо давления со стороны Вашингтона на Киев с целью принуждения к мирным переговорам с Москвой, сообщает ТАСС.

«США не давят на Украину, мы не настаиваем на чем-либо [при взаимодействии] с Украиной. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений, но и ощутимой физической поддержкой, военной помощью», — заявил он.

Официальный представитель Белого дома подчеркнул, что Украине необходимо самой определять свой собственный дипломатический курс, а США при этом прилагают все возможные усилия для того, чтобы киевские власти оказались в наилучшем положении на переговорах с Россией, если они состоятся.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар, который ранее пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, выступил против выделения новой военной помощи Киеву.

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Марина Совина
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