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23:35, 10 ноября 2022Мир

Американский конгрессмен обещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен-республиканец США Госар обещал голосовать против выделения помощи Украине
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Octavio Jones / Reuters

Конгрессмен-республиканец Пол Госар, который ранее пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, выступил против выделения новой военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Госар подчеркнул, что «мир уже увидел достаточно смертей и разрушений», и обещал голосовать против выделения помощи Украине. Текущую обстановку он назвал неприемлемой и отметил, что мирное урегулирование уже давно должно было случиться».

«В Конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине», — сообщил он.

Политик добавил, что голосовал против каждой из 17 инициатив и продолжит это делать в будущем.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву системы противовоздушной обороны Hawk и Avenger с ракетами Stinger.

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Марина Совина
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