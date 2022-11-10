Американский конгрессмен обещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен-республиканец США Госар обещал голосовать против выделения помощи Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар, который ранее пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, выступил против выделения новой военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Госар подчеркнул, что «мир уже увидел достаточно смертей и разрушений», и обещал голосовать против выделения помощи Украине. Текущую обстановку он назвал неприемлемой и отметил, что мирное урегулирование уже давно должно было случиться».

«В Конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине», — сообщил он.

Политик добавил, что голосовал против каждой из 17 инициатив и продолжит это делать в будущем.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву системы противовоздушной обороны Hawk и Avenger с ракетами Stinger.