В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией

Глава Европарламента заявила, что Молдавия должна войти в дополняющий НАТО оборонный союз

Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза, заявила по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду председатель Европарламента Роберта Метсола. Ее слова передает ТАСС. По мнению европарламентария, Молдавия «стоит перед лицом очень серьезной войны и должна укреплять инфраструктуру безопасности».

«Европарламент очень четко высказался за создание стабильного союза обороны и безопасности, который дополнит НАТО. Он будет помогать таким странам, как Молдавия укреплять безопасность и предотвращать еще более серьезные угрозы», — сказала Метсола.

Она пообещала помочь республике в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации энергетических ресурсов, а также в борьбе с дезинформацией. Санду же заметила, что Молдавии крайне необходима эта помощь. По словам президента, боевые действия на Украине показали, что интеграция с Европейским союзом — единственный путь мирного развития страны.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поддержал своих соотечественников-боевиков, сражающихся на стороне Украины. Он назвал их «молдавскими легионерами» и пожелал им здоровья.