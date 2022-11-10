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14:40, 10 ноября 2022Бывший СССР

Спикер парламента Молдавии поддержал боевиков-молдаван на Украине

Спикер парламента Молдавии Гросу поддержал боевиков-молдаван, воюющих на стороне Украины

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поддержал своих соотечественников-боевиков, сражающихся на стороне Украины, пишет ТАСС. Он назвал их «молдавскими легионерами» и пожелал им здоровья.

«Хочу пожелать "молдавским легионерам" вернуться домой здоровыми и живыми. А правоохранительные органы должны тщательно расследовать тех, кто воюет на стороне России», — сказал Гросу в парламенте под аплодисменты правящей партии.

Ранее граждан Молдавии, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева, показали в сюжете одного из местных молдавских телеканалов. В материале боевики угрожали оппозиции страны, которая проводит протесты против правительства и нынешнего президента Молдавии Майи Санду.

Вскоре после этого вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрынча обратился в правоохранительные органы с просьбой дать юридическую оценку сюжету местного телеканала.

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