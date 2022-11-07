Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 7 ноября 2022Бывший СССР

Вице-спикер молдавского парламента обратился в прокуратуру после угроз наемников

Молдавский депутат обратился в прокуратуру после угроз наемников расправиться с оппозицией
Влад Батрынча (второй справа)

Влад Батрынча (второй справа). Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрынча обратился в правоохранительные органы с просьбой дать юридическую оценку сюжету местного телеканала, в котором молдавские наемники, воющие за Украину, угрожали оппозиции расправой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я обратился в Генпрокуратуру Республики Молдова, Службу информации и безопасности, а также в Координационный совет по телевидению и радио с просьбой дать правовую оценку факту демонстрации по телеканалу ТВ-8 видеоролика с молдавскими гражданами, участвующими в вооруженном конфликте на территории Украины, распространяющими клеветнические сведения в отношении граждан нашей страны и открыто угрожающими нашим согражданам», — сообщил Батрынча.

По его словам, заявления наемников нарушают молдавское законодательство пропагандой войны, угрозами убийства, наемничеством и клеветой.

Ранее в Молдавии вандалы нанесли свастику и другие нацистские символы на памятники советского мемориального комплекса «Скорбящая мать» в городе Единцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Кремле пояснили планы Путина обсудить с россиянами помощь мобилизованным
Обливших супом картину Ван Гога активистов захотели посадить в тюрьму
Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров
Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое
Поведение мировых центробанков сравнили с подготовкой к зомби-апокалипсису
Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо
Москвича задержали за изнасилование знакомой в квартире
Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана
Цены на нефть выросли
Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.