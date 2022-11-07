Вице-спикер молдавского парламента обратился в прокуратуру после угроз наемников

Молдавский депутат обратился в прокуратуру после угроз наемников расправиться с оппозицией

Вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрынча обратился в правоохранительные органы с просьбой дать юридическую оценку сюжету местного телеканала, в котором молдавские наемники, воющие за Украину, угрожали оппозиции расправой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я обратился в Генпрокуратуру Республики Молдова, Службу информации и безопасности, а также в Координационный совет по телевидению и радио с просьбой дать правовую оценку факту демонстрации по телеканалу ТВ-8 видеоролика с молдавскими гражданами, участвующими в вооруженном конфликте на территории Украины, распространяющими клеветнические сведения в отношении граждан нашей страны и открыто угрожающими нашим согражданам», — сообщил Батрынча.

По его словам, заявления наемников нарушают молдавское законодательство пропагандой войны, угрозами убийства, наемничеством и клеветой.

Ранее в Молдавии вандалы нанесли свастику и другие нацистские символы на памятники советского мемориального комплекса «Скорбящая мать» в городе Единцы.