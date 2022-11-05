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15:14, 5 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники

Председатель КСРС в Молдавии сообщил, что вандалы нанесли свастику на советские памятники
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

В Молдавии вандалы нанесли свастику на памятники советского мемориального комплекса «Скорбящая мать» в городе Единцы. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Алексей Петрович, его цитирует ТАСС.

«Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны», — сказал он.

Уточняется, что злоумышленники также нанесли другие фашистские символы на памятники и барельефы комплекса.

Ранее в латвийской Лудзе власти снесли памятную стелу освободителям города. Уточняется, что власти города не согласовали демонтаж памятника с населением.

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Алевтина Запольская
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В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники
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