В Молдавии вандалы нанесли свастику на советские памятники

Председатель КСРС в Молдавии сообщил, что вандалы нанесли свастику на советские памятники

В Молдавии вандалы нанесли свастику на памятники советского мемориального комплекса «Скорбящая мать» в городе Единцы. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Алексей Петрович, его цитирует ТАСС.

«Пока молдавская делегация в ООН голосует против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, в молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны», — сказал он.

Уточняется, что злоумышленники также нанесли другие фашистские символы на памятники и барельефы комплекса.

Ранее в латвийской Лудзе власти снесли памятную стелу освободителям города. Уточняется, что власти города не согласовали демонтаж памятника с населением.