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18:12, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Латвии без разрешения жителей снесли стелу освободителям города

В латвийской Лудзе без разрешения местных жителей снесли стелу освободителям города
Памятная стела освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в Лудзе.

Памятная стела освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в Лудзе. . Фото: Telegram-канал Алексея Стефанова

В латвийской Лудзе власти снесли памятную стелу освободителям города без разрешения местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

«Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи», — говорится в сообщении.

31 октября стало известно, что в другом латвийском городе Даугавпилсе был снесен обелиск с изображением лиц советских солдат в сквере Славы. Памятник также был демонтирован ночью. Более 30 местных жителей, которые протестовали против сноса монумента, были задержаны.

В мае Латвия приостановила соглашение с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

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Алевтина Запольская
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