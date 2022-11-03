В Латвии без разрешения жителей снесли стелу освободителям города

В латвийской Лудзе без разрешения местных жителей снесли стелу освободителям города

В латвийской Лудзе власти снесли памятную стелу освободителям города без разрешения местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

«Уничтожение памятника войскам II Прибалтийского фронта, что освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, провернули тихо и под покровом ночи», — говорится в сообщении.

31 октября стало известно, что в другом латвийском городе Даугавпилсе был снесен обелиск с изображением лиц советских солдат в сквере Славы. Памятник также был демонтирован ночью. Более 30 местных жителей, которые протестовали против сноса монумента, были задержаны.

В мае Латвия приостановила соглашение с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.