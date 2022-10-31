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12:02, 31 октября 2022Бывший СССР

В Латвии снесли обелиск советским солдатам

Власти латвийского Даугавпилса снесли обелиск советским солдатам в сквере Славы

Кадр: НТВ

Власти латвийского Даугавпилса снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы. Об этом сообщил портал LSM.

Сообщается, что у памятника были задержаны 37 местных жителей. Они начали протестовать и кидать бутылки в полицейские машины, когда к памятнику подъехала спецтехника.

Памятник был демонтирован в ночь на понедельник.

Ранее стало известно, что Латвия снесла часть трехстороннего мемориала «Курган Дружбы», расположенного на границе Латвии, России и Белоруссии. Памятник был создан в 1959 году в память о совместной работе партизанских отрядов трех народов во время Великой Отечественной войны.

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Алевтина Запольская
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