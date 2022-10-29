Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 29 октября 2022Бывший СССР

Латвия снесла часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

Латвия со своей стороны разрушила часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

Фото: Darya Tryfanava / Unsplash

Латвия со своей стороны разрушила часть трехстороннего мемориала «Курган Дружбы», который находится на границе Латвии, России и Белоруссии. Об этом заявил вице-спикер псковского областного собрания Армен Мнацаканян, пишет ТАСС.

Памятник представляет собой насыпной холм, у подножия которого находятся мемориальные плиты. Он воздвигнут в 1959 году в память о совместной работе партизанских отрядов трех народов во время Великой Отечественной войны.

«Возмутительно. На "Кургане Дружбы" [с латвийской стороны] (...) мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники», — сказал парламентарий.

По словам Мнацаканяна, официальных комментариев с латвийской стороны по поводу сноса памятника не поступало.

В июле 2022 года власти Латвии опубликовали перечень советских монументов, которые власти республики намереваются снести. В документе отмечается, что перечень памятников, подлежащих сносу, — не исчерпывающий и может быть дополнен в дальнейшем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Россия обсудит на Совбезе ООН вопрос о роли Лондона в подрыве «Северных потоков»
Генерала Лапина отстранили от командования группировкой «Центр» в СВО
Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
Популярный комик раскрыл отношение к эмигрировавшим россиянам
Названа дата полного лунного затмения в Москве
Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе
Названы основные опасности лечения изжоги содой
Клуб РПЛ задумался о возвращении трижды уволенного тренера
Собчак оценила свое положение словами «да, я в беде»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.