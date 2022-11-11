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23:21, 11 ноября 2022Из жизни

Королевский питон обратил в бегство вооруженного грабителя и спас хозяйку

NBC News: питон по кличке Чомперс обратил в бегство вооруженного грабителя

Королевский питон в американском городе Хьюстон, штат Техас, не дал себя похитить и обратил в бегство вооруженного грабителя, который приставил пистолет к голове его хозяйки. Об этом сообщает NBC News.

Ариэль Гирон разместила в мобильном приложении объявление о продаже королевского питона по кличке Чомперс за 200 долларов (12 тысяч рублей) и договорилась встретиться с потенциальным покупателем на парковке перед жилым домом. Приобретать питона пришла девочка, которая заявила, что у нее есть всего несколько долларов, но позже ее брат перечислит хозяйке рептилии оставшуюся часть.

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Пока они обсуждали сделку, к минивэну Гирон подошли двое мужчин. Один из злоумышленников направил на Гирон пистолет и потребовал отдать змею. Через несколько секунд нападавшие выбежали из автомобиля Гирон. На записи с камеры наблюдения видно, как один из грабителей неожиданно отпрыгивает от минивэна, после чего оба мужчины убегают без змеи. «Я думаю, он испугался змеи. Змея поползла к нему, и он отпрыгнул», — отметила владелица рептилии. Она подчеркнула, что решила оставить питона, который спас ее, себе.

Полиция задержала по подозрению в совершении грабежа 17-летнего юношу. Ему предъявлены обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах. Подростка арестовали и поместили в окружную тюрьму. Его сообщник, который обвиняется в участии в ограблении, до сих пор на свободе.

Ранее сообщалось, что в Миннесоте поющая игрушечная рыба спугнула преступника, намеревавшегося ограбить магазин. В торговой точке, которую пытался ограбить преступник, такая рыба находилась у двери и с целью приветствия посетителей включалась каждый раз, когда кто-то заходил внутрь.

Алиса Дмитриева
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