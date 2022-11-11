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17:15, 11 ноября 2022Россия

Российский депутат назвал граждан иждивенцами

В Башкирии депутат Галин заявил, что народ в регионе привык к иждивенчеству

Кадр: Аспекты - Башкортостан / YouTube

Депутат Курултая Башкирии от фракции КПРФ Ильгам Галин заявил, что народ в регионе привык к иждивенчеству. Такую фразу он произнес в прямом эфире программы «Аспекты мнений», видео опубликовано на YouTube.

По его словам, граждане привыкли иждивенчеству и ждут субсидий. «Ждем, когда по десять тысяч на 1 сентября раздадут, а вообще деньги надо зарабатывать», — подчеркнул Галин.

Позже в разговоре с Ufa1.ru российский депутат заявил, что ему не дали закончить мысль. «Я сам родитель, и я знаю, что даже дети ждут как манну небесную, когда по телевизору, скажем, [президент России Владимир] Путин поручит [председателю правительства Михаилу] Мишустину (выделить средства — прим. «Ленты.ру»). Вот мы ждем, ждем, а в этом году ничего не получилось. Поэтому я высказался, что мы привыкли к иждивенчеству», — рассказал Галин.

Ранее в Асбесте Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал девушек-волонтеров из местного автоклуба грязью, а их машины — ведрами.

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Сергей Истомин
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