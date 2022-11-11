14 человек пострадали при столкновении военного грузовика и иномарки в Крыму

В Крыму военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 14 человек

В Крыму военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 14 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ДТП произошло в районе села Орденоносное в Джанкойском районе — грузовик столкнулся с иномаркой Mitsubishi Lancer.

Отмечается, что из 14 пострадавших 12 — военнослужащие, двое — из легкового автомобиля. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Плесецком районе Архангельской области автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, наехал на колонну срочников. Несколько человек погибли.