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13:07, 11 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о трех попытках наступления ВСУ на купянском направлении

Миноборон России заявило о трех попытках наступления ВСУ на купянском направлении

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На купянском направлении три ротные тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

Уничтожено свыше 120 украинских военных, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, уточнили в Министерстве обороны России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России завершили переброску войск с правого берега Днепра на левый. Переброска войск через реку завершилась в 5 часов утра, добавили в ведомстве. «Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — заявил представитель Минобороны.

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Сергей Истомин
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