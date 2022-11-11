Минобороны объявило о завершении переброски российских войск через Днепр

Минобороны России сообщило, что ВС РФ завершили переброску на левый берег реки Днепр

Вооруженные силы России завершили переброску войск с правого берега Днепра на левый. Об этом объявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, переброска войск через реку завершилась в 5 часов утра.

«Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — заявил Конашенков.

Известно, что оборонительные рубежи были подготовлены в том числе и мобилизованными из Саратовской области.

9 ноября стало известно, что командующий СВО на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

10 ноября сообщалось, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в соответствии с планом.