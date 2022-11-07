Мобилизованных россиян отправили на усиление линии обороны в район Энергодара

Мобилизованные россияне усилили линию обороны вдоль берега Днепра в районе Энергодара

Мобилизованных россиян отправили в район Энергодара Запорожской области, чтобы усилить линию обороны у Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам журналиста агентства, в основном в этот район отправили резервистов из Саратовской области.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — приводит РИА Новости слова одного из мобилизованных.

На публикуемых кадрах видно, что военнослужащие успели вырыть большую сеть окопов и оборудовать ее блиндажами.

Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, мобилизация была нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и новых территорий Украины.

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).