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11:37, 11 ноября 2022Культура

Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз

Лазарев отказался ехать на «Евровидение» и посчитал звания артистов пережитком прошлого

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз. Об этом он сообщил в подкасте «Нового радио».

Музыкант, принимавший участие в музыкальном конкурсе в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место, назвал голосование на «Евровидении» политическим.

«Я думаю, что в ближайшие десять лет Россия не будет принимать в нем участие. Более того, для меня этот конкурс закрыт. Потому, что очень политическое голосование. Я на себе, на своей шкуре это ощутил. Зачем лезть на рожон еще раз? Второй раз я подтвердил. Слава Богу, что вошел в тройку и все равно привез бронзу», — отметил Лазарев, подчеркнув, что считает третье место победой.

Исполнитель также затронул тему обладания артистами различных званий: «У меня нет звания ни народного артиста России, ни заслуженного. Я пою на сцене с 14 лет и много сделал для музыки и телевизионной индустрии. Залы у меня полные — это главное. А есть столько артистов, у которых есть это звание, но они не гастролируют. Тогда ради чего это все? Считаю, звание — это пережиток прошлого».

Ранее певец SHAMAN заявил о нежелании ехать на «Евровидение» из-за отсутствия интереса.

В феврале этого года стало известно о решении Европейского вещательного союза (EBU) отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе.

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Анастасия Астахова
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