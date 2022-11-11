Российские магазины потеряли десятки миллиардов рублей из-за скидок

«Ъ»: торговые сети и поставщики недополучили 86 миллиардов рублей из-за промоакций

Спад покупательной активности вынудил торговые сети и поставщиков активнее привлекать трафик. Недополученные доходы от продажи товаров со скидками составили 86 миллиардов рублей по итогам сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

По подсчетам аналитиков, инвестиции участников рынка в промоакции в группе продовольственных товаров увеличились на 12 процентов в годовом выражении. В непродовольственных категориях сети и поставщики в сентябре потеряли 10 миллиардов рублей, а инвестиции в промо выросли на один процент за год.

По данным NielsenIQ, товары по сниженным ценам для экономии ищут 41 процент потребителей. Для 89 процентов стоимость является главным критерием выбора, а 75 процентов принимают решение о покупке с учетом скидки. В результате магазины теряют десятки миллиардов рублей — крупнейшие сети в отчетах за третий квартал отмечали негативное влияние роста доли промо на продажи.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отмечает, что, несмотря на сокращение рентабельности, нехватку оборотных средств и другие проблемы, отказаться от глубоких скидок в ситуации снижения покупательной способности довольно трудно. Ранее ретейлеры назвали стремление потребителей к экономии основным риском для прибыльности торговых сетей.