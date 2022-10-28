Магазины назвали риском стремление россиян экономить

«Ъ»: ретейлеры назвали риском для прибыльности сетей стремление россиян экономить

Основным риском для прибыльности торговых сетей ретейлеры называют стремление потребителей к экономии при покупках товаров повседневного спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос NielsenIQ.

Около 88 процентов участников рынка посчитали снижение потребительских доходов одним из главных поводов для беспокойства. Порядка 57 процентов топ-менеджеров ретейла боятся нестабильных поставок, 48 процентов — смены потребительских привычек, 24 процента — сокращения посещаемости магазинов.

Доля руководителей, ожидающих роста бизнеса, упала за год с 77 до 50 процентов. Около 10 процентов ждут спада оборотов своих компаний в этом году на 2-5 процента, 17 процентов — более чем на 5 процентов, 22 процента — надеются на сохранение бизнеса на прежнем уровне. Крупнейшие торговые сети фиксируют снижение покупательной способности. В ближайший год игроки рынка ждут сокращения спроса и роста рынка только за счет инфляции.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на еду с истекающим сроком годности. В конце июля идею фудшеринга в России одобрил Минпромторг, отметив, что речь идет о раздаче только пригодной к употреблению еде.