Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:01, 28 октября 2022Экономика

Магазины назвали риском стремление россиян экономить

«Ъ»: ретейлеры назвали риском для прибыльности сетей стремление россиян экономить

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Основным риском для прибыльности торговых сетей ретейлеры называют стремление потребителей к экономии при покупках товаров повседневного спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос NielsenIQ.

Около 88 процентов участников рынка посчитали снижение потребительских доходов одним из главных поводов для беспокойства. Порядка 57 процентов топ-менеджеров ретейла боятся нестабильных поставок, 48 процентов — смены потребительских привычек, 24 процента — сокращения посещаемости магазинов.

Доля руководителей, ожидающих роста бизнеса, упала за год с 77 до 50 процентов. Около 10 процентов ждут спада оборотов своих компаний в этом году на 2-5 процента, 17 процентов — более чем на 5 процентов, 22 процента — надеются на сохранение бизнеса на прежнем уровне. Крупнейшие торговые сети фиксируют снижение покупательной способности. В ближайший год игроки рынка ждут сокращения спроса и роста рынка только за счет инфляции.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на еду с истекающим сроком годности. В конце июля идею фудшеринга в России одобрил Минпромторг, отметив, что речь идет о раздаче только пригодной к употреблению еде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
Россияне высказались о намерении продлить себе выходные
Убытки Boeing по замене российского «Союз МС» выросли
В Днепропетровской области без электричества остались около тысячи семей
Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян
Стала известна судьба гей-клубов при принятии закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Молдавия обвинила «Газпром» в нарушении контракта
В Германии предрекли отмену лыжных турниров из-за роста цен на электроэнергию
В Венгрии заявили о согласии с Путиным по вопросу суверенитета Украины
Турция предложила спасающимся от холода европейцам «зимние туры»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.