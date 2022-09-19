Власти захотели отменить НДС на еду с истекающим сроком годности

Глава Минпромторга: власти обсуждают идею отмены НДС на еду с истекающим сроком годности

Российские власти обсуждают возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на еду с истекающим сроком годности. Мера коснется только тех торговых сетей, которые будут передавать такие продукты на благотворительность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает «Интерфакс».

«Я считаю, что, справедливости ради, если у продуктов есть еще срок годности, и он не истек, но остается несколько дней, то его утилизируют — это, наверное, неправильно», — отметил Мантуров. По его мнению, идея фудшеринга может значительно помочь нуждающимся.

В конце июля идею фудшеринга в России одобрил Минпромторг, отметив, что речь идет о раздаче только пригодной к употреблению еде, которая имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию. Проект, согласно которому магазины могут передавать малоимущим гражданам продукты с истекающим сроком годности, уже поддержали торговые сети Х5 Retail Group и «Магнит». Ретейлер X5 Group ранее сообщал, что хочет расширить географию проекта и увеличить список бесплатных товаров.

Ранее организация «Фудшеринг», которая предложила соответствующую инициативу, отмечала, что при отмене НДС на продукцию, которую отправляют на благотворительность, каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды. Это позволит обеспечить едой 18 миллионов нуждающихся.