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Минпромторг поддержал идею раздачи бесплатных продуктов для бедных

«Известия»: Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минпромторг поддержал развитие идею фудшеринга в России — программу бесплатной передачи торговыми сетями нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в министерстве, по экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год. Подчеркивается, что речь идет только о пригодной к употреблению еде, которая имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

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В то же время в Минпромторге указали, что данный вопрос требует проработки и обсуждения с Федеральной налоговой службой (ФНС), так как этот вид операций нужно освободить от НДС. Сейчас же ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию бедным, добавили в ведомстве.

О том, что в Минфине совместно со специалистами ФНС прорабатывают вопрос об освобождении производителей от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность, сообщалось ранее. Организация «Фудшеринг» отмечала, что при отмене НДС на продукцию, которую отправляют на благотворительность, каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды в год — это позволит обеспечить едой помочь 18 миллионов нуждающихся.

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Марина Совина
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