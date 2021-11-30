В России станет больше бесплатных продуктов для бедных

В России может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих. В Минфине совместно со специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) прорабатывают вопрос об освобождении производителей от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ министерства на соответствующую инициативу организации «Фудшеринг».

Организация предложила внести поправки в статью 170 Налогового кодекса России и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если такие товары будут безвозмездно передавать бедным. Сегодня, участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить до 20 процентов налога от стоимости продукции).

Как считают авторы инициативы, участие в благотворительности обходится ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки. В результате на полигонах ежегодно оказываются тонны еды. Если же отменить НДС на продукцию, которую отправляют на благотворительность, то каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды в год — это позволит обеспечить едой помочь 18 миллионов нуждающихся, подсчитали в «Фудшеринге».

В Минпромторге поддерживают идею, поскольку изменения позволят оказывать помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития полагают, что меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Отмена налога поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров, считают эксперты.