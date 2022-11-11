Жители крупнейших городов России устремились в одну страну

Thailand-Real Estate: спрос россиян из мегаполисов на жилье в Таиланде вырос в два раза

В октябре-ноябре 2022 года жители крупнейших городов России массово устремились в одну страну — спрос с их стороны на покупку недвижимости в Таиланде вырос почти в два раза по сравнению с маем-июнем. Такие данные приводят аналитики портала Thailand-Real Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, в указанный период поступило на 95,13 процента больше запросов на приобретение жилья, чем весной и летом. Больше всего обращений направили из Москвы — на долю клиентов из столицы пришлось 49,2 процента. Осенью число запросов от москвичей на покупку жилья в Таиланде выросло на 79,65 процента относительно показателей за май-июнь.

Второе место занимает Санкт-Петербург — из этого города поступает 18,8 процента обращений жителей российских мегаполисов. При этом спрос петербуржцев на приобретение тайской недвижимости вырос почти в два раза (на 92,98 процента) по сравнению с весной и летом.

Замыкает Топ-3 городов России по спросу на покупку недвижимости в Таиланде Новосибирск. Доля этого мегаполиса составляет в октябре-ноябре 6,5 процента. С мая-июня количество обращений выросло на 139,56 процента.

По данным экспертов портала Thailand-Real.Estate, меньше всего покупкой жилья в пляжной стране интересуются жители Уфы (0,86 процента), Волгограда (0,92 процента) и Перми (0,98 процента).

Ранее стало известно, что жители российских мегаполисов захотели массово переехать в Испанию — число запросов, связанных с релокацией в эту европейскую страну, выросло более чем в два раза по сравнению с весенними показателями.