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21:22, 11 ноября 2022Россия

Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские регионы

Пленный командир ВСУ заявил о плане наступления на Курскую и Белгородскую области зимой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска планируют зимой начать полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), старший лейтенант Владимир Лепихин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что слышал эту информацию от инструкторов, однако не обладает всеми сведениями. По его словам, операция должна начаться, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику. При этом, отметил военный, точного плана наступления нет: «Пройдут 50 километров — так 50, пройдут 100 километров — так 100».

Лепихин рассказал, что на территории России работают диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые осуществляют подрывную деятельность, а также оборудуют схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления.

Ранее 11 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что на краснолиманском направлении две мотопехотные роты ВСУ, усиленные польскими наемниками, предприняли неудачную попытку наступления. «Сорвана атака в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики», — говорится в заявлении ведомства. В результате девяносто человек были ранены или убиты, уничтожена одна бронированная машина.

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Марина Совина
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