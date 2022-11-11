Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о неудачной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении две мотопехотные роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики», — говорится в заявлении ведомства.

В результате девяносто человек были ранены или убиты, уничтожена одна бронированная машина.

По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля в ходе спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.