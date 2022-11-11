Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 11 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о неудачной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На краснолиманском направлении две мотопехотные роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики», — говорится в заявлении ведомства.

В результате девяносто человек были ранены или убиты, уничтожена одна бронированная машина.

По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля в ходе спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о завершении переброски российских войск через Днепр
Ученик Тутберидзе покинул Россию
В Запорожской области высказались о необходимости эвакуации населения
20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве
В Европарламенте захотели дополнить НАТО Молдавией
Должникам по алиментам предложили отказывать в ипотеке
Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в платьях за сотни тысяч рублей
Ученые недооценили повышение глобального уровня моря
39-летний российский депутат погиб в ходе СВО
Названы последствия отказа США считать Россию страной с рыночной экономикой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.