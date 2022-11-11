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20:47, 11 ноября 2022Мир

Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения

Власти Нидерландов пропустят 20 тыс. тонн удобрений из России, задержанных из-за санкций

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Правительство Нидерландов согласилось разблокировать российские удобрения, задержанные в порту Роттердама из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что нидерландские власти пропустят 20 тысяч тонн удобрений, которые должны были направиться в Малави. Также известно, что Амстердам пошел на такой шаг по просьбе ООН.

Отмечается, что груз предназначался для африканской страны в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Ранее в ООН заявили, что весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России. В связи с этим глава ВПП ООН Дэвид Бизли подчеркнул, что зерновую сделку необходимо продлить.

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Анастасия Заикина
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