Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения

Власти Нидерландов пропустят 20 тыс. тонн удобрений из России, задержанных из-за санкций

Правительство Нидерландов согласилось разблокировать российские удобрения, задержанные в порту Роттердама из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что нидерландские власти пропустят 20 тысяч тонн удобрений, которые должны были направиться в Малави. Также известно, что Амстердам пошел на такой шаг по просьбе ООН.

Отмечается, что груз предназначался для африканской страны в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Ранее в ООН заявили, что весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России. В связи с этим глава ВПП ООН Дэвид Бизли подчеркнул, что зерновую сделку необходимо продлить.