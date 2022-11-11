В ООН заявили о нуждающемся в зерне и удобрениях из России мире

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Бизли заявил о нужде мира в зерне из РФ

Мир нуждается в зерне и удобрениях из России. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает РИА Новости.

«Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — добавил он.

По его словам, организация сделает все, чтобы зерновая сделка оставалась в силе и была продлена.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

Дипломат также подчеркнул, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до «логичного дедлайна» сделки, установленного 18 ноября.

Россия приостановила участие в выозе украинского зерна 29 октября, объяснив этот шаг действиями Вооруженных сил Украины, атаковавших Черноморский флот в Севастополе. В начале ноября Минобороны объявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Ведомство отметило, что Россия получила гарантии от Украины.