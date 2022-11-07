Полянский: ООН пообещала России снять ограничения на вывоз зерна в ближайшее время

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — указал Полянский.

Дипломат также подчеркнул, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до «логичного дедлайна» сделки, установленного 18 ноября.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.