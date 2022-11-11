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13:29, 11 ноября 2022Россия

Россиянка избила ребенка за побег из церкви и попала на видео

Жительница ХМАО избила ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) избила и обматерила своего ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики. Инцидент попал на видео, запись опубликовали на странице «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как россиянка громко ругается на двоих малолетних детей у подъезда жилого дома и несколько раз бьет по лицу плачущую девочку, грубо вытаскивая ее из коляски.

«Я тебе кто? Почему ты убегаешь из церкви? Какой ты рукой крестишься? Дома чтобы крестилась и учила крещение», — кричит мать, сопровождая свои слова нецензурной бранью и оскорбляя дочь. Второму ребенку она объяснила, что все из-за того, что они недостаточно часто ходят в церковь. Также женщина обвинила детей в том, что они спят до обеда и хотят смотреть мультики вместо того, чтобы встать пораньше и успеть на службу.

Ранее сообщалось, что мать из Москвы, оставившую сына в столичном парке, посадили в СИЗО. Женщина утверждала, что ее ребенок рос «бесноватым» и после несостоявшейся поездки в церковь она придумала ему жестокое наказание.

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Варвара Родикова
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