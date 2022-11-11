Военкоры рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

РИА Новости сообщило о выходе российских войск с правого берега Днепра в ночь на 11 ноября

Военные корреспонденты РИА Новости рассказали о выходе Вооруженных сил России с правого берега Днепра.

По словам журналиста, минувшей ночью правобережье покинули последние части российских войск. Эвакуация проходит в ночное время с соблюдением светомаскировки, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могли нанести удары по войскам.

«Эвакуация проходит как по понтонам, по ним переправляется тяжелая техника (...), колесная техника следует по Антоновскому мосту, тому самому, по которому украинские войска наносили десятки ударов из РСЗО HIMARS», — рассказал военкор агентства.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева рассказала, что после перегруппировки российских войск с правого берега Днепра на левом выстраивается линия обороны. Она назвала возводимые фортификации надежными и добавила, что они строятся по всему левому берегу водораздела.

9 ноября командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра.