В России запустили чартерные рейсы на новый курорт ОАЭ

Coral Travel и FUN&SUN запустили первые чартеры в эмират Рас-эль-Хайма из Москвы

Российские туроператоры Coral Travel и FUN&SUN запустили чартерные рейсы на курорт Рас-эль-Хайма. Это первые полеты в этот эмират ОАЭ с 2019 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы с 30 октября начала выполнять авиакомпания AZUR air из Москвы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Новая полетная программа запланирована до апреля 2023 года. Отмечается, что с 26 декабря в преддверие новогоднего периода частота вылетов вырастет до трех раз в неделю (по средам, четвергам и воскресеньям), а со 2 января — до четырех раз в неделю (по средам, четвергам, субботам и воскресеньям).

FUN&SUN предлагает семь ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками и вылетом 24 ноября от 106,3 тысячи рублей на двоих. Недельный тур с отправлением 20 ноября и проживанием в отеле «пять звезд» на «ультра все включено» стоит от 214,3 тысячи рублей, неделя с 17 ноября в пятизвездочной гостинице с завтраками — от 143,5 тысячи рублей на двоих.

У туроператора Coral Travel минимальная цена на недельные турпакеты в Рас-эль-Хайму с перелетом 24 ноября и проживанием в отелях «три звезды» с включенными завтраками составляет 92,3 тысячи рублей на двоих. Стоимость путевки в четырехзвездочные отели стартует от 107,5 тысячи рублей с завтраками, а по системе «все включено» — от 135,4 тысячи рублей на двоих. Отдых в пятизвездочных гостиницах с завтраками обойдется от 135,6 тысячи рублей и от 193,5 тысячи рублей с системой «все включено».

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты сняли все коронавирусные и въездные ограничения для туристов. Иностранным путешественникам больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты о прохождении вакцинации при въезде в страну.