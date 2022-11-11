Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:47, 11 ноября 2022Путешествия

В России запустили чартерные рейсы на новый курорт ОАЭ

Coral Travel и FUN&SUN запустили первые чартеры в эмират Рас-эль-Хайма из Москвы

Фото: Christopher Pike / Reuters

Российские туроператоры Coral Travel и FUN&SUN запустили чартерные рейсы на курорт Рас-эль-Хайма. Это первые полеты в этот эмират ОАЭ с 2019 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы с 30 октября начала выполнять авиакомпания AZUR air из Москвы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Новая полетная программа запланирована до апреля 2023 года. Отмечается, что с 26 декабря в преддверие новогоднего периода частота вылетов вырастет до трех раз в неделю (по средам, четвергам и воскресеньям), а со 2 января — до четырех раз в неделю (по средам, четвергам, субботам и воскресеньям).

FUN&SUN предлагает семь ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками и вылетом 24 ноября от 106,3 тысячи рублей на двоих. Недельный тур с отправлением 20 ноября и проживанием в отеле «пять звезд» на «ультра все включено» стоит от 214,3 тысячи рублей, неделя с 17 ноября в пятизвездочной гостинице с завтраками — от 143,5 тысячи рублей на двоих.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

У туроператора Coral Travel минимальная цена на недельные турпакеты в Рас-эль-Хайму с перелетом 24 ноября и проживанием в отелях «три звезды» с включенными завтраками составляет 92,3 тысячи рублей на двоих. Стоимость путевки в четырехзвездочные отели стартует от 107,5 тысячи рублей с завтраками, а по системе «все включено» — от 135,4 тысячи рублей на двоих. Отдых в пятизвездочных гостиницах с завтраками обойдется от 135,6 тысячи рублей и от 193,5 тысячи рублей с системой «все включено».

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты сняли все коронавирусные и въездные ограничения для туристов. Иностранным путешественникам больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты о прохождении вакцинации при въезде в страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Кремле отказались комментировать решение Минобороны по Херсону
Блогерша назвала три устаревшие вещи в женском гардеробе
Сокращение британской армии помешало планам Лондона противостоять Москве
Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию
Песков объяснил неучастие Путина в саммитах G20 и АТЭС
Рост цен в Германии побил очередной рекорд
Кремль назвал условие завершения спецоперации
Кремль высказался о принятии Херсонской области в состав России
Кремль заявил о нежелании Киева возобновить переговоры
В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.