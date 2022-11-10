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12:13, 10 ноября 2022Путешествия

Популярная курортная страна сняла все въездные ограничения для россиян

IATA: ОАЭ сняли все коронавирусные ограничения для туристов

Фото: Ainur Kamaev / Unsplash

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сняли все коронавирусные меры, а также въездные ограничения для туристов с 9 ноября. Об этом свидетельствует данные Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Таким образом, иностранным путешественникам, в том числе россиянам, больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 при въезде в популярную курортную страну. Им также не требуется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации.

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Ранее в ноября все ограничения по COVID-19 для туристов сняла столица ОАЭ Абу-Даби. Вслед за ней об отмене коронавирусных мер объявил Дубай.

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Фариза Бацазова
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