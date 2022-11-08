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16:41, 8 ноября 2022Путешествия

Дубай отменил все ограничения на въезд для россиян

Emirates: Дубай отменил все коронавирусные ограничения на въезд для туристов

Фото: Timo Volz / Unsplash

В Дубае отменили все коронавирусные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании Emirates.

Таким образом, иностранным путешественникам больше не придется предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19, а также сертификаты о прохождении вакцинации.

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Представители перевозчика также отметили, что пассажирам, путешествующим из Дубая или через него, «необходимо соблюдать только транзитные правила, а также требования к проезду до конечного пункта назначения».

7 ноября в Абу-Даби сняли все коронавирусные меры, в том числе въездные ограничения для туристов. Отмечается, что теперь путешественникам не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 ни для въезда в Абу-Даби, ни для посещения его достопримечательностей.

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Фариза Бацазова
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