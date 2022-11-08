Излюбленный курорт россиян отменил все въездные ограничения для туристов

Туристический офис Абу-Даби: эмират отменил все коронавирусные ограничения для туристов

В Абу-Даби с понедельника, 7 ноября, отменили все оставшиеся коронавирусные меры, в том числе въездные ограничения для туристов. Об этом со ссылкой на официальный пресс-релиз туристического офиса эмирата ОАЭ в РФ сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что теперь путешественникам не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 ни для въезда в Абу-Даби, ни для посещения его достопримечательностей. Также туристам не потребуется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации по приезде в эмират, а также регистрироваться на сайте ica.gov.ae.

Власти излюбленного курорта россиян сохранили лишь одно ограничение: иностранцам, у которых будет выявлен COVID-19 на отдыхе, необходимо изолироваться на пять дней.

Ожидается, что вслед за Абу-Даби оставшиеся коронавирусные ограничения для иностранных путешественников снимут и другие эмираты ОАЭ.

Ранее в ноябре власти ОАЭ отменили большинство ограничений по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян. В частности, отдыхающим больше не нужно предоставлять Al Hosn (Green Pass) для посещения общественных мест.