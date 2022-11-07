ОАЭ отменили большинство ковидных ограничений для туристов

Gulf News: в ОАЭ с 7 ноября отменили Green Pass для россиян

Власти ОАЭ отменили большинство ковидных ограничений для иностранных туристов, в том числе россиян, с 7 ноября. Об этом пишет местное издание Gulf News со ссылкой на заявление Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно нововведениям, для посещения общественных мест Al Hosn, он же Green Pass, больше не требуется. «Приложение Al Hosn будет использоваться только для подтверждения сертификатов о прививках и результатов ПЦР-тестов внутри и за пределами страны по запросу», — говорится в сообщении.

Кроме того, необязательным становится ношение масок во всех учреждениях открытого и закрытого типа, в том числе в местах отправления религиозных обрядов и мечетях, за исключением медицинских учреждений и центров для людей с ограниченными возможностями.

При этом отмечается, что организаторы спортивных и других массовых мероприятий могут потребовать посетителей пройти осмотр или предъявить сертификат о вакцинации. Решение о необходимости проверок они могут принимать в зависимости от типа или важности мероприятия.

«Медицинские учреждения для ПЦР-тестирования и лечения будут продолжать работать. И пятидневный период изоляции для инфицированных COVID-19 будет по-прежнему применяться», — добавили в ведомстве.

Ранее, в октябре, россиянам подсказали несколько способов сэкономить на путешествиях в ОАЭ на новогодние каникулы. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, выгоднее всего туристам приобретать туры с вылетом из Москвы. Они выходят на 30 процентов дешевле, так как из столицы летает большое количество авиакомпаний.