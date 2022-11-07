Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:40, 7 ноября 2022Путешествия

ОАЭ отменили большинство ковидных ограничений для туристов

Gulf News: в ОАЭ с 7 ноября отменили Green Pass для россиян

Фото: Unsplash

Власти ОАЭ отменили большинство ковидных ограничений для иностранных туристов, в том числе россиян, с 7 ноября. Об этом пишет местное издание Gulf News со ссылкой на заявление Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно нововведениям, для посещения общественных мест Al Hosn, он же Green Pass, больше не требуется. «Приложение Al Hosn будет использоваться только для подтверждения сертификатов о прививках и результатов ПЦР-тестов внутри и за пределами страны по запросу», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Кроме того, необязательным становится ношение масок во всех учреждениях открытого и закрытого типа, в том числе в местах отправления религиозных обрядов и мечетях, за исключением медицинских учреждений и центров для людей с ограниченными возможностями.

При этом отмечается, что организаторы спортивных и других массовых мероприятий могут потребовать посетителей пройти осмотр или предъявить сертификат о вакцинации. Решение о необходимости проверок они могут принимать в зависимости от типа или важности мероприятия.

«Медицинские учреждения для ПЦР-тестирования и лечения будут продолжать работать. И пятидневный период изоляции для инфицированных COVID-19 будет по-прежнему применяться», — добавили в ведомстве.

Ранее, в октябре, россиянам подсказали несколько способов сэкономить на путешествиях в ОАЭ на новогодние каникулы. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, выгоднее всего туристам приобретать туры с вылетом из Москвы. Они выходят на 30 процентов дешевле, так как из столицы летает большое количество авиакомпаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
В США обеспокоились возможной потерей статуса крупнейшего поставщика вооружений
Пушков прокомментировал возможные изменения в политике США по Украине
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.