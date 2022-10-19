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11:50, 19 октября 2022Путешествия

Россиянам подсказали способ сэкономить на путешествии в ОАЭ

Эксперт по туризму Мельник: туры в ОАЭ с вылетом из Москвы на 30 процентов дешевле

Фото: Markus Mainka / Imagebroker / Globallookpress.com

Российским туристам подсказали несколько способов сэкономить на путешествиях на новогодние каникулы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По словам Мельника, одними из самых востребованных направлений на Новый Год среди россиян остаются ОАЭ и Египет. Так, стоимость недельного тура в эти страны обойдется туристам от 140-150 тысяч рублей на двоих, при этом приобрести путевки по минимальной стоимости получится с вылетом из Москвы.

«Отмечу, что в ОАЭ выгоднее брать туры с вылетом из Москвы. Они выходят на 30 процентов дешевле, так как из столицы летает большое количество авиакомпаний», — объяснил эксперт.

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Кроме того, Мельник посоветовал не надеяться на горящие предложения и скидки, а покупать туры на Новый год как можно раньше.

«Бронировать новогодние туры нужно прямо сейчас. В высокие даты никогда не бывает скидок и спецпредложений. Чем раньше вы покупаете новогодний тур, тем больше денег экономите. За две недели до вылета вы точно ничего не найдете и никуда не полетите», — добавил собеседник издания.

Ранее в октябре специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, что россияне захотели провести новогодние каникулы в пяти странах. Так, активнее всего продаются туры в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и на Мальдивы.

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Дарья Рыбак
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