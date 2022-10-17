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13:22, 17 октября 2022Путешествия

Россияне захотели провести новогодние каникулы в пяти странах

АТОР: россияне бронируют туры на Новый год в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и на Мальдивы

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Самым востребованным направлением среди россиян на период новогодних каникул стала Турция. О трендах в организованном туризме рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Большинство российских туроператоров заметили, что активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию — это подтвердили в «1001 тур», PEGAS Touristik и ANEX Tour. Отдых «все включено» в Анталье с 29 декабря по 4 января обойдется двум туристам в 130,7 тысячи рублей. Кроме того, в лидеры по бронированиям вышли ОАЭ — у «Русского Экспресса», FUN&SUN и Space Travel направление оказалось самым востребованным на период новогодних каникул. Минимальная стоимость путевки в трехзвездочный отель на двоих начинается от 131,2 тысячи рублей.

Также россияне захотели отправиться в Египет — самый бюджетный вариант обойдется от 106,5 тысячи рублей на двоих. Следом в пятерке самых популярных стран идут Таиланд и Мальдивы: так, провести Новый год на азиатских курортах будет стоить от 240,7 тысячи рублей, а на любимых островах состоятельных туристов — минимум от 260,8 тысячи рублей.

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Отмечается, что также в рейтинг популярных зарубежных направлений попала Куба — новогодний тур можно найти от 300 тысяч рублей на двоих, Венесуэла — минимальная стоимость путевки начинается от 219,4 тысячи рублей, и Шри-Ланка — от 288 тысяч рублей.

Ранее в октябре туроператоры рассказали, что упавший практически до нуля спрос на туры за границу в последнее время начинает частично восстанавливаться. Так, больше всего путешественников интересуют отечественные курорты, а также Турция, Египет и ОАЭ.

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Дарья Рыбак
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