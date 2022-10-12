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Стало известно об упавшем среди россиян спросе на новогодние туры

Туроператоры рассказали, что после 21 сентября спрос на новогодние туры существенно упал

Фото: Unsplash

Упавший практически до нуля спрос на туры за границу в последнее время начинает частично восстанавливаться. Об этом «Известиям» рассказали участники туристического рынка.

Как стало известно, после 21 сентября спрос на новогодние туры за границу существенно сократился. По словам одного из собеседников издания, до объявления частичной мобилизации количество бронирований опережало прошлогодние показатели в несколько раз, однако сейчас они «встали» — речь при этом идет о путешествиях в страны дальнего зарубежья.

Как рассказали туроператоры Anex Tour, самыми популярными среди россиян новогодними направлениями остаются Турция, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Египет. В «Интуристе» добавили, что, несмотря на обвал спроса, сейчас среднесуточные объемы начинают восстанавливаться — больше всего путешественников интересуют отечественные курорты, Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Венесуэла и Мальдивы. В FUN&SUN распределение следующее: ОАЭ (48 процентов от всех продаж), Россия (20 процентов) и Таиланд (10 процентов).

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«Иными словами, туроператоры у нас сейчас живут не только и не столько Турцией. Компании стараются диверсифицировать продукт по тем направлениям, которые сегодня востребованы», — заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Ранее в октябре туроператоры FUN&SUN и «Интурист» предложили россиянам выгодные варианты отдыха на отечественных направлениях на Новый год. По данным АТОР, в зависимости от направления и города вылета, такая путевка обойдется от 21 тысячи до 44 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

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Дарья Рыбак
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