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19:56, 11 ноября 2022Россия

В Петербурге школьница покончила с собой после ссоры с отцом

В Петербурге 14-летняя школьница покончила с собой после ссоры с отцом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге 14-летняя школьница покончила с собой после ссоры с отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питер Live».

Петербуржец воспитывал дочь один. По предварительным данным, мужчина отобрал у девочки сотовый и планшет в виде наказания из-за плохих оценок в школе.

Позднее школьницу нашли мертвой под окнами дома.

Петербургские следователи начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в поселке Веселый Иркутской области семиклассница покончила с собой после скандала с матерью.

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Анна Щербакова
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