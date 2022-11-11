Россиянка побывала в Стамбуле и испытала стыд из-за поведения соотечественников

Читательница «Тонкостей туризма» застыдилась россиянина, отказавшегося платить в Стамбуле

Российская туристка побывала в Стамбуле и дала несколько рекомендаций желающим посетить город путешественникам. Своими советами она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзена».

По мнению путешественницы, от покупки музейной карты за 700 лир (2300 рублей) лучше отказаться, так как для входа все равно потребуется стоять в очереди, а среди доступных для посещения достопримечательностей, по ее мнению, заслуживают внимание только дворец Топкапы и Музей исламского искусства. Также девушка посоветовала взять экскурсию по Босфору, вспомнив при этом, как испытала неловкость из-за поведения российских туристов на пароме.

«Так вот, напротив нас сидела пара, русские, и мужчина взял чай, выпил, а потом сказал продавцу, что 20 лир (65 рублей) дорого. Короче, они долго пререкались, и русский в итоге заплатил 10 лир (32 рубля). Впечатление у нас осталось неприятное, стыдно было за соотечественников», — рассказала о постыдном случае читательница портала.

За покупками россиянка порекомендовала отправиться на площадь Баязид, где находится много торговых точек и сувенирных магазинов, а на Египетском базаре можно найти специи, вещи и фарфор. Кроме того, туристка посоветовала приобрести транспортную карту для проезда на общественном транспорте за 50 лир (165 рублей) — удобнее всего перемещаться по городу на трамваях.

«Ortaklar — типичная кебабная, там вкусно и недорого, но очень много народу. Κебабная Tatseven, остановка "Эминеню" на Т1, прямо рядом с пристанью. Попробуйте там лахмадзун, это лепешка с фаршем сверху, потрясающая вкуснота. И еще один ресторан-кафе Three partners, там дороже, но очень хорошее обслуживание и еда качественная, находится недалеко от Айя-Софии», — рассказала о любимых кафе россиянка.

Ранее в ноябре побывавшая в Измире россиянка Елена рассказала о главенствующей роли женщины в турецких парах. По словам туристки, важнейшие решения в супружеской паре принимают именно жены.