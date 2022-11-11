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10:00, 11 ноября 2022Путешествия

ЦРУ вернуло в аэропорт два самолета ради задержания террориста и оконфузилось

ЦРУ Греции прервало два рейса Emirates из-за сообщения о террористе и не нашло его

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В Греции Центральное разведывательное управление (ЦРУ) экстренно прервало два рейса авиакомпании Emirates из-за сообщения о террористической угрозе, однако после тщательных проверок не смогло найти преступника или что-либо подозрительное. Об этом пишет портал Newsbomb.

Отмечается, что после поступления информации о подозрительном лице арабского происхождения на одном из двух рейсов авиакомпании Emirates греческая полиция отдала приказ на возвращение одного самолета и отмену вылета другого. Так, первый лайнер, следовавший в Дубай, был остановлен на взлетно-посадочной полосе — каждый пассажир подвергся тщательной проверке, однако подозреваемый идентифицирован не был.

Второй самолет развернули в полете: самолет рейса Афины — Нью-Йорк, пролетавший в тот момент над Мальтой, был вынужден вернуться в столицу Греции, так как Франция и Италия отказали ему в посадке в своих аэропортах. На этот раз ЦРУ также не смогло установить личность подозреваемого и не нашло никаких подозрительных предметов на борту.

Первый самолет вылетел в Дубай с опозданием в три часа, пассажиры второго воздушного судна остались на ночь в Афинах и в субботу, 12 ноября, отправятся в Нью-Йорк.

Ранее в августе депутат Куркиекского сельского поселения Карелии, 72-летний Михаил Баев и его 16-летний сын солгали о минировании самолета, чтобы успеть на рейс. Отмечалось, что пассажиры опаздывали в петербургский аэропорт Пулково на самолет в Самару.

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Дарья Рыбак
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