В Центробанке допустили уголовные риски для владельцев акций Meta

Зампред ЦБ Чистюхин допустил возможность уголовного дела для владельцев акций Meta

Российским владельцам акций американской компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в РФ) может грозить уголовное дело, но после того, как статус ценных бумаг уточнят. Такую возможность в кулуарах форума Finopolis допустил первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

По словам зампреда ЦБ, сначала надо понять — является ли акция Meta экстремистским вложением. И если она таковым признана будет, то за этим последуют определенные действия.

От ответа на вопрос о возможных сроках принятия подобного решения Чистяков уклонился. Он пояснил, что это вопрос не только и не столько Центробанка.

Акции Meta торговались на «СПБ бирже» и пользовались популярностью у инвесторов, но с октября площадка начала сворачивать операции с ними. С понедельника, 14 ноября, бумаги будут недоступны для заключения договоров во всех режимах. Чистяков заметил, что биржа поступила правильно, хотя соответствующего решения компетентные органы еще не приняли.