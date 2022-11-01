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15:22, 1 ноября 2022Экономика

В России прекратят торги акциями Twitter

СПБ Биржа прекратит торги акциями Twitter с 3 ноября

Фото: Andrew Kelly / Reuters

СПБ Биржа запретила торги акциями социальной сети Twitter в России. Ограничение вступит в силу 3 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе на сайте торговой площадки.

«Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 31.10.2022 принято решение о прекращении торгов с 03.11.2022 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг [Twitter] из списка ценных бумаг, допущенных к торгам», — указано в заявлении.

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Компания «выполняет стандартные процедуры в рамках завершения глобального корпоративного действия в отношении акций компании Twitter Inc.», сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. По условиям сделки, акционеры Twitter должны получить за каждую обыкновенную акцию по 54,2 доллара. Что касается акций, находящихся на торговых разделах субсчетов депо, «деньги будут переведены инвесторам автоматически, после получения соответствующих денежных средств СПБ Банком от вышестоящих международных депозитариев».

Ранее стало известно, что СПБ биржа также полностью прекратит сделки с акциями Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) с 14 ноября из-за присутствия компании в списке экстремистских организаций. 11 ноября станет последним днем в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов. При этом в ЦБ заявили, что торги могут быть возобновлены, если появится необходимость.

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Мария Грушко
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