В России допустили возможность продления торгов акциями запрещенной Meta

ЦБ: торги акциями запрещенной Meta могут быть возобновлены, если будет необходимость

Российский Центробанк допустил возможность продления торгов акциями компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Регулятор указывает, что торги ценными бумагами могут быть продолжены и после середины ноября. Такая мера может быть рассмотрена дополнительно, если возникнет необходимость. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы ЦБ.

Ранее стало известно, что СПБ биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta с 14 ноября из-за присутствия компании в списке экстремистских организаций. 11 ноября станет последним днем в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.

По той же причине торги акциями компании прекратила Мосбиржа.

О внесении Meta в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга стало известно во вторник, 11 октября. В списке компания указана как Meta Platforms Inc.

В марте Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Этому предшествовали сообщения об изменении модерации в соцсетях компании: Meta временно разрешила не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.