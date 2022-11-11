Украина разрешила Польше поиск захоронений убитых националистами

Украина разрешила Польше поиск могил убитых националистами во время Второй мировой войны

Украина дала разрешение Польше на начало поисковых и эксгумационных работ захоронений поляков, которых убила Украинская повстанческая армия (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) во время Второй мировой войны. Об этом сообщил польский фонд «Свобода и демократия».

«Фонд "Свобода и демократия" 2 ноября получил согласие украинских властей на поиск и эксгумацию могил поляков, расстрелянных отрядом УПА в феврале 1945 года», — говорится в заявлении.

В фонде отметили, что разрешение дали на проведение работ в населенном пункте Пужники в Ивано-Франковской области. Кроме того, «Свобода и демократия» поблагодарила руководство Украины за данное решение, в том числе президента страны Владимира Зеленского.

В июле глава Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни 1943-1945 годов, призвал Киев признать факт геноцида, который осуществляли бойцы Украинской повстанческой армии. По версии Варшавы, массовые убийства совершались против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств республики.