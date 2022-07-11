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Дуда призвал украинцев признать факт геноцида поляков

Президент Польши Дуда пообещал не мстить украинцам за Волынскую резню

Фото: Susana Vera / Reuters

Польша призывает Украину признать факт геноцида, который совершали бойцы Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещены в России и признаны экстремистскими). С такой просьбой выступил президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни 1943-1945 годов. Цитату приводит РИА Новости.

Политик добавил, что это событие отняло жизни более 100 тысяч человек и отметил, что эти преступления совершали «люди, которые жили по соседству, часто связанные семейными связями». Дуда призвал украинцев принять это и признать вину за то, что такие события происходили, хотя «это очень стыдно».

«Для нас, поляков, это сложное время. Это преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, это преступления, которые были геноцидом, и их целью была этническая чистка с целью избавить земли от польского меньшинства», — подчеркнул Дуда.

11 июля в Польше признан национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Второй Польской республики. По версии польской стороны, массовые убийства совершались ОУН и УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств республики.

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Виктория Кондратьева
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