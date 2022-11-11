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18:15, 11 ноября 2022Мир

США пригрозили Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками

Politico: США пригрозили Ирану бомбардировщиками B-52 с ядерными боеголовками

Фото: Reuters

Американские стратегические бомбардировщики B-52 с ядерными боеголовками на борту пролетели над странами Ближнего Востока, объявило Министерство обороны США. Об этом сообщает издание Politico.

«Эта миссия оперативной группы бомбардировщиков демонстрирует нашу приверженность региональной безопасности и боеспособность наших партнеров в регионе», — заявил генерал ВВС США Майкл Курилла. Он пригрозил, что американская армия вместе с союзниками будут готовы «решительно ответить на любой вызов» Ирана.

В заявлении говорится, что во время миссии два стратегических бомбардировщика из 2-го бомбового крыла (подразделение ВВС США — прим. «Ленты.ру») вылетели с базы в штате Луизиана. В миссии участвовали ВВС 13 стран-партнеров Соединенных Штатов.

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Представители американского министерства обороны сообщают о возможной военной агрессии Ирана против соседнего Ирака. В связи с этим вооруженные силы США и Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боеготовности. Также отмечается, что Тегеран якобы планирует нападение на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум Красного знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.

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Глеб Бажуткин
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