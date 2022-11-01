Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана

WSJ: Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки о «неизбежной атаке» из Ирана

Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки о «неизбежной атаке» из Ирана по целям на территории страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в королевстве и Соединенных Штатах.

Министерство разведки и разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью Махсы Амини.

Издание отмечает, что, согласно заявлению официальных саудовских лиц, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане с целью отвлечь внимание от внутренних протестов.

США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, говорится в материале.

Ранее Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех государственных организаций США. Ограничения были введены, в частности за «вмешательство во внутренние дела» страны, «поощрение насилия и беспорядков» и подстрекательство к совершению терактов.

Протесты в государстве вспыхнули в сентябре после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящих за соблюдением шариатских норм. Через несколько дней Амини скончалась в больнице.

