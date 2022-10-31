Иран ввел санкции против США

Иран ввел санкции против 10 физлиц и 4 организаций США за вмешательство во внутренние дела

Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех государственных организаций США. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Ограничения были введены, в частности, за «вмешательство во внутренние дела» Ирана, «поощрение насилия и беспорядков» и подстрекательство к совершению терактов в стране. Отмечается, что рестрикции стали ответом на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

В санкционном списке значатся заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо, глава Центрального командования (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, а также другие американские военные и ряд чиновников.

Среди организаций в список попали Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Национальная гвардия и 9-я воздушная армия ВВС США, а также американская НПО «Объединение против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran, UANI) и ее исполнительный директор Марк Уоллес.

26 октября власти США ввели новые санкции против трех организаций и 14 должностных лиц Ирана, которые ответственны за жестокое подавление протестов в стране из-за смерти Махсы Амини. В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон привержен поддержке иранского народа и выступает за то, чтобы виновные в подавлении протестов были привлечены к ответственности.

Протесты в Иране вспыхнули в сентябре после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящих за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней девушка скончалась, не приходя в сознание.